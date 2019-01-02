Лучшая теннисистка Украины потерпела сенсационное поражение в первом матче года

Первая ракетка Украина Свитолина с сенсационного поражения начала новый теннисный сезон.

Свитолина стартовала на турнире в австралийском Брисбене со второго круга и проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович.

Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился поражением Свитолиной в трех сетах - 4:6, 6:0, 3:6.

Таким образом, украинка не смогла защитить свой титул в Брисбене. Интересно, что в прошлогоднем финале Свитолина обыграла как раз Саснович.

Борьбу на турнире продолжит только одна украинка - Леся Цуренко, которая днем ранее вышла в четвертьфинал, обыграв австралийку Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина назвала громкую цель на 2019 год.