Украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира

В четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла эстонку Анетт Контавейт.

В первой партии соперницы выиграли по три гейма, а затем Контавейт сумела сделать брейк, после чего развила преимущество. Но Цуренко при счете 3:5 сумела переломить ход игры и взяла четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию - 7:5.

Во втором сете Цуренко сходу взяла подачу соперницы и сумела довести партию до победы - 6:3.

Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония) - 7:5, 6:3

В полуфинале украинка сыграет против пятой ракетки мира японки Наоми Осаки.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Элина Свитолина во втором круге турнира в Брисбене проиграла Александре Саснович.