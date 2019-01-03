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Украинский баскетболист установил рекорд в матче НБА: опубликовано видео

четверг, 03 января 2019, 10:35

Украинский баскетболист клуба "Атланта Хоукс" Алексей Лень набрал 24 очка в матча НБА против "Вашингтон Уизардс".

Лень отыграл в этом матче 27 минут 26 секунд. Кроме набранных очков украинец собрал 11 подборов и сделал три блокшота. Несмотря на блестящую игру украинского баскетболиста "Атланта" проиграла со счетом 98:114.

Это лучший результат Леня в матчах за "Атланту". Ранее ему лишь дважды удавалось набирать больше очков в матчах НБА, еще во время выступлений за "Финикс Санс" (26 и 31).

После этого матча "Атланта" с показателем 11 побед при 26 поражениях занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От восьмого места, которое дает право выйти в плей-офф, команда отстает на шесть побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 47 очков в Лиге развития НБА.

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