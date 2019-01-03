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В семье Шумахера сделали заявление о состоянии травмированного автогонщика

четверг, 03 января 2019, 11:15

Семья легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера сообщила о состоянии его здоровья.

Слова семьи приводит Sky Sports.

"Не сомневайтесь, Михаэль находится в надежных руках. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Мы не разглашаем информацию о его здоровье, так как следуем желанию Михаэля. Но при этом мы благодарим всех за дружбу.

В качестве новогоднего подарка фонд Keep Fighting организовал виртуальный музей, который можно посетить с помощью специального приложения. Михаэль может гордиться достигнутым, и мы тоже! Мы отмечаем его успехи в этой выставке", - говорится в заявлении.

Напомним, что 50-летний Шумахер является рекордсменом Формулы-1, став чемпионом мира семь раз. В декабре 2013 года он получил серьезную травму головы, ударившись о камень во время катания на лыжах в Альпах. Последние четыре с половиной года он находится в собственном доме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шумахер больше не прикован к постели.

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