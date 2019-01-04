Выше трехкратного победителя ЛЧ: тренера "Динамо" неожиданно включили в число лучших в мире

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич вошел в топ-50 рейтинга лучших тренеров мира по итогам 2018 года по версии Football World Rankings.

Об этом сообщает сайт clubworldranking.com.

Белорусский специалист в рейтинге лучших тренеров мира расположился на 44-м месте.

Хацкевич обошел не только своего главного конкурента Паулу Фонсеку из "Шахтера" (53-е место), но и ряд тренеров европейских топ-клубов. В частности, ниже белорусского тренера в рейтинге оказались трехкратный победитель Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который на данный момент возглавляет "Наполи" (77-е место), наставник ПСЖ Томас Тухель (82-е), главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр (49-е) и другие.

Возглавил рейтинг главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, на втором месте расположился Диего Симеоне, который тренирует "Атлетико", а на третьем - наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Отметим, что рейтинг основан на результатах матчей команд за последние 52 недели.

Напомним, в прошлом году Хацкевичу не удалось выиграть с "Динамо" ни один трофей.

Как сообщал "Апостроф", ранее Хацкевич озвучил свое новогоднее желание.