100-миллионный хрусталь: футболист лучшего клуба мира получил более 20 травм за последние несколько лет

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил травму в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом", завершившемся вничью со счетом 2:2.

Хавбек травмировался в первом тайме и был заменен в перерыве.

Эта травма стала для Бэйла уже 22-й за время его выступлений в "Реале".

29-летний валлиец перешел в "Реал" в 2013 году из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. Всего за королевский клуб он провел 212 матчей во всех турнирах, забил 98 голов и отдал 63 результативные передачи.

Напомним, что "Реал" несколько дней назад в финальном матче клубного чемпионата мира обыграл "Аль-Айн" со счетом 3:1, и в третий раз подряд стал лучшим клубом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" лидирует набранным очкам за всю историю Лиги чемпионов.