Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в Лиге Европы

Букмекеры оценили шансы 32 клубов, которые продолжают борьбу в Лиге Европы, на победу в турнире.

На то, что Лигу Европы в этом сезоне выиграет чемпион Украины "Шахтер", букмекеры дают коэффициент 34,00. Шансы "Динамо, по мнению букмекеров, на порядок меньше. На то, что киевляне смогут завоевать трофей, дается коэффициент 67,00.

Главными фаворитами Лиги Европы букмекеры считают английские "Челси" и "Арсенал", а также итальянский "Наполи".

Фавориты на победу в Лиге Европы 2018-2019

1. "Челси" (Англия) - 5,50

2. "Арсенал" (Англия) - 6,00

3. "Наполи" (Италия) - 7,50

4. "Интер" (Италия) - 11,00

5. "Севилья" (Испания) - 13,00

6. "Валенсия" (Испания) - 17,00

7. "Зальцбург" (Австрия) - 21,00

8-12. "Байер" (Германия) - 26,00

8-12. "Айнтрахт" (Германия) - 26,00

8-12. "Лацио" (Италия) - 26,00

8-12. "Бетис" (Испания) - 26,00

8-12. "Вильярреал" (Испания) - 26,00

13-15. "Шахтер" (Украина) - 34,00

13-15. "Бенфика" (Португалия) - 34,00

13-15. "Зенит" (Россия( - 34,00

...18-19. "Динамо" (Украина) - 67,00

Напомним, в 1/16 Лиги Европы "Шахтер" встретится с "Айнтрахтом", а "Динамо" сыграет с "Олимпиакосом". Матчи этой стадии пройдут 14 и 21 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский футболист стал автором одного из самых красивых голов на групповом этапе Лиги Европы 2018-2019.