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Украинский футболист стал автором одного из самых красивых голов сезона: опубликовано видео

четверг, 03 января 2019, 16:05

УЕФА представил видеоподборку самых красивых голов нынешнего сезона в Лиге Европы, которые забили игроки, добившиеся наибольшего прогресса за год. В число лучших попал капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Видео голов опубликовано в официальном Twitter УЕФА.

Цыганков отметился классным голом из-за пределов штрафной площадки в матче первого тура группового этапа с "Астаной", который завершился со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне 21-летний Цыганков провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что "Динамо" заняло первое место в своей группе и теперь в 1/16 финала встретится с греческим "Олимпиакосом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" оценило Цыганкова в 50 миллионов евро.

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