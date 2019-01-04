Если влюблюсь: главный тренер "Шахтера" назвал условие для ухода из украинского клуба

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что у него было несколько предложений, но он решил остаться в украинском клубе.

Слова Фонсеки приводит Football Hub.

"Я всегда говорил, что оставлю "Шахтер" ради клуба, в который влюблюсь. Я должен перейти в амбициозный проект. У меня было несколько предложений от хороших европейских клубов, но они меня не мотивировали настолько, чтобы переехать", - сказал Фонсека.

По некоторым данным, одним из клубов, который предлагал контракт Фонсеке, была лиссабонская "Бенфика".

45-летний Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Украины, выиграл два Кубка Украины и один Суперкубок. Его контракт с "горняками" действует до лета 2020 года.

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