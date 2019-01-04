"Манчестер Сити" в ярком матче нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате Англии: видеообзор

В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле обыграл лидера турнирной таблицы "Ливерпуль". Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

"Горожане" вышли вперед благодаря точному удару Агуэро практически перед свистком на перерыв. В середине второго тайма гости счет сравняли усилиями Фирмино. Окончательный счет на 72-й минуте установил Сане, который красивым ударом подарил своей команде три очка.

Это первое поражение "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ. Несмотря на проигрыш, "красные" остаются лидерами турнирной таблицы и опережают "горожан", идущих вторыми, на четыре балла.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 — Фирмино, 64

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунз, Ляпорт (Уокер, 86), Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 65), Сане, Агуэро, Стерлинг.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 57), Фирмино, Мане (Шакири, 77), Салах.

Предупреждения: Компани, Ляпорт, Б. Силва — Ловрен, Вейналдум

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