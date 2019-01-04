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В "Динамо" назвали имя лучшего футболиста по итогам 2018 года

пятница, 04 января 2019, 20:45

Лучшим игроком киевского "Динамо" по итогам минувшего года признан полузащитник Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Цыганков занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 62 процента голосов. Вторым стал полузащитник Беньямин Вербич (23%).

В минувшем году Цыганков шесть раз становился игроком месяца в "Динамо", Вербич - четырежды.

В нынешнем сезоне 21-летний Цыганков провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Стоит отметить, что он также был признан лучшим игроком клуба по итогам прошлого сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Цыганков забил один их самых красивых голов Лиги Европы.

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