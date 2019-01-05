Английский топ-клуб может быть исключен из Лиги чемпионов

Чемпион Англии "Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги Чемпионов. Это произойдет в том случае, если УЕФА подтвердит обвинения насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

"Если то, что было написано, является правдой, могут возникнуть серьезные проблемы. Это может привести к самому суровому наказанию: исключению из соревнований УЕФА", - сказал главный следователь УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм.

Недавно на страницах немецкого издания Der Spiegel была опубликована серия материалов о том, что "Манчестер Сити" систематически нарушал установленные правила ФФП, завышая стоимость своих спонсорских контрактов, чтобы получить возможность тратить больше на трансферы.

Обвинения изучают в УЕФА и АПЛ, которая тоже обязана следить за финансовым состоянием клубов.

Кроме исключения из Лиги чемпионов "горожан" может ожидать понижение в классе в национальном первенстве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в ярком матче нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате Англии.