"Манчестер Юнайтед" одержал пятую подряд победу после увольнения скандального тренера: видеообзор

"Манчестер Юнайтед" одержал пятую победу в пяти матчах после увольнения Жозе Моуринью.

Под руководством норвежца Уле-Гуннара Сульшера команда успешно стартовала в Кубке Англии, обыграв в матче 1/32 финала "Рединг".

На своем поле манкунианцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Хуана Маты (с пенальти) и Ромелу Лукаку и вышли в следующий этап турнира.

Отметим, что при Сульшере "МЮ" выиграл пять матчей с общей разницей мячей 16-3.

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 2:0

Голы: Мата, 22 (с пенальти), Лукаку, 45+4.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Дармиан, Джонс, Янг, МакТоминей, Фред (Феллаини, 62), Перейра, Мата (Чонг, 61), Лукаку, Санчес (Рэшфорд, 64).

"Рединг": Яааккола, Ядом, Илори (Алуко, 46), Мур, Ричардс, Келли, Риномота, Харриотт (Мейте, 76), Свифт, МакКлири (Бэрроу, 60), Лоадер.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что английский "Манчестер Сити" могут исключить из еврокубков.