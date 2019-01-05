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Помолодел на восемь лет: появились новые данные о состоянии Марадоны после госпитализации

суббота, 05 января 2019, 15:36

Легенда мирового футбола Диего Марадона был выписан из больницы после госпитализации из-за кровотечения в желудке.

Марадона заявил, что после пребывания в больнице помолодел на восемь лет, передает Telam.

"Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Со мной все хорошо, ничего страшного не произошло. Сейчас мое здоровье в идеальном состоянии. Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем имени, но они были всегда", - сказал легендарный аргентинец.

Марадона также добавил, что возвращается к работе с мексиканским клубом "Дорадос", который он возглавляет с сентября прошлого года.

Напомним, Марадона был госпитализирован после того, как во время планового медосмотра у него обнаружили кровотечение в желудке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Марадона отметился пьяной выходкой в Беларуси.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Марадона

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