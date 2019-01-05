Украинка сенсационно вышла в финал престижного теннисного турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене.

В полуфинальной встрече наша соотечественница была сильнее второй сеяной Наоми Осаки из Японии - 6:2, 6:4.

Поединок продлился 1 час и 6 минут. На счету Цуренко шесть эйсов и две двойные ошибки. Осака сделала 8 эйсов и также совершила две двойные ошибки.

Цуренко впервые в карьере вышла в финал турниров серии WTA Premier. В финальном матче украинка сыграет против победительницы пары Донна Векич (34-е место мирового рейтинга) – Каролина Плишкова (8).

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира.