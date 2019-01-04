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Юная украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира

пятница, 04 января 2019, 19:35

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая пробилась в полуфинал турнира ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, который проходит в Гонконге.

В четвертьфинальном поединке Лопатецкая добилась победы над опытной японкой Дзюнри Намигатой. Обе партии завершились с одинаковым счетом 6:3.

В этом матче украинка сделала семь брейков, а также пять раз удержала свою подачу из девяти попыток.

Дарья Лопатецкая (Украина) - Дзюнри Намигата - 6:3, 6:3

За выход в финал Лопатецкая поспорит с 19-летней Моникой Килнаровой из Чехии, которая добилась победы над Май Минокоси в поединке, который продолжался два с половиной часа.

В данный момент Лопатецкая занимает 492-е место в рейтинге WTA, но после этого турнира наверняка улучшит свои позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене.

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