"Динамо" может подписать американского нападающего

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему сборной США Андрии Новаковичу.

Об этом сообщает СПОРТ.UA.

Украинский клуб может приобрести футболиста сербского происхождения в зимнее трансферное окно.

Форвард принадлежит английскому "Редингу", а в данный момент выступает на правах аренды за голландскую "Фортуну". В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Редингом" действует до лета 2020 года.

В прошлом сезоне американец играл на правах аренды за голландский "Тельстар", в составе которого забил 22 мяча в 38 матчах.

22-летний Новакович сыграл три матча за сборную США, а его ориентировочная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком киевского "Динамо" по итогам 2018 года признан полузащитник Виктор Цыганков.