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Звезда мирового футбола оскорбил фанатов в ответ на критику за поедание "золотого мяса": опубликовано видео

воскресенье, 06 января 2019, 16:10

Французский полузащитник мюнхенского "Баварии" Франк Рибери поругался с фанатами после того, как съел "золотой стейк" в ресторане.

Рибери опубликовал в своих Instagram и Twitter видео, на котором известный повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae подает ему стейк завернутый в золотую пищевую пленку. Угощение обошлось футболисту в 1200 евро.

Увиденное очень не понравилось многим пользователям сети: "Ты глупый человек .... Рибери", "Это не проблема. Проблема в том, что он сделал бы лучше, если бы помог нуждающимся людям. Такой глупый и аморальный парень - образец для молодежи", "Выложить 1200 евро в настоящее время за позолоченный стейк - это уже плохо!", "Духовные люди наслаждаются своим стейком в недорогой обстановке и делают пожертвования на благотворительность!".

В ответ на это Рибери написал очень грубый пост в Twitter: "****** своих матерей, бабушек и весь свой род. Я не должен вам ничего. Все, что есть у меня, я добился сам, благодаря богу, и близким людям, которые верили в меня".

За этот поступок француз был оштрафован на крупную сумму руководством "Баварии".

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты итальянского клуба поддержали футболиста, которого оскорбили расисты.

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