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Фанаты итальянского клуба ярко поддержали футболиста, которого оскорбили расисты: опубликовано видео

воскресенье, 30 декабря 2018, 19:40

Болельщики итальянского "Наполи" измазали лица в черный цвет в знак поддержки сенегальского защитника команды Калиду Кулибали, который несколько дней назад подвергся расистским оскорблениями.

Акция состоялась во время матча 19-го тура чемпионата Италии, в котором "Наполи" обыграл "Болонью" со счетом 3:2.

Расистский инцидент произошел с Кулибали 26 декабря в матче 18-го тура с "Интером" (0:1). Во время этого матча фанаты миланского клуба громко "ухали" каждый раз, когда сенегалец касался мяча. Представители "Наполи" просили арбитр остановить матч, но он отказался сделать это.

За подобные действия фанатов "Интер" наказан домашними двумя матчами при пустых трибунах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме.

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