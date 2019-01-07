На хоккейном чемпионате мира в Канаде произошел конфуз с российским флагом

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который прошел в Канаде, оконфузились с флагом России.

Российская команда завоевала на турнире бронзовые медали, но, несмотря на это, флаг РФ не показали в финальном ролике соревнований.

Интересно, что после бури недовольства со стороны болельщиков и официальных лиц России, ролик вовсе был удален со страницы соревнований в Twitter.

Видео представляет собой 20-секундное обращение к фанатам, а текст сопровождается флагами девяти стран-участниц, но среди них нет символа российского триколора.

"Думаю, в следующий раз Канада не досчитается своего флага", "Где Россия? Как глупо!", "Вы спровоцируете международный скандал", - пишут в сети российские болельщики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Звезда мирового футбола оскорбил фанатов в ответ на критику за поедание "золотого мяса".