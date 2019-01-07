Цуренко установила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первый рейтинг нового сезона.

Личный рекорд в обновленном списке лучших теннисисток мира установила Леся Цуренко, которая впервые вошла в топ-25, расположившись на 24-й строчке. Ранее она занимала 27-е место.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина наоборот потеряла две позиции: она опустилась с четвертого на шестое место.

Свитолина и Цуренко будут посеяны на Открытом чемпионате Австралии под 6-м и 24-м номерами соответственно.

Также установила личный рекорд Марта Костюк, которая поднялась на три позиции. Она – 116-я. Даяна Ястремская опустилась на 59 место, а Катерина Козлова поднялась на 97-е.

Ангелина Калинина занимает 108 место, Катерина Бондаренко потеряла сразу восемь позиций – она опустилась на 140 место. Катарина Завацкая опустилась на 182 место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира.