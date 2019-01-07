РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

12:35
Волонтер рассказал, как бойцы ВСУ делали боевикам смертельные новогодние "подарки"
12:25
Ани Лорак отдыхает в Майами в компании известного российского артиста
12:12
​В Киеве снова подешевел бензин: цены на заправках на этой неделе
12:05
Страна победившей глупости: в Украине спрогнозировали действия России в 2019 году
11:44
​Митрополит Епифаний проводит рождественскую литургию в Софийском соборе: видео
11:36
"Золотой глобус-2019": полный список победителей
11:29
Цуренко установила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира
11:24
​Маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП под Ровно: опубликованы фото
11:18
Цепочка ведет к Путину: появились данные о сети шпионов, причастных к отравлению Скрипаля
10:53
​Подозреваемый в убийстве студенток в Харькове оставил записку: фото и загадочные подробности
10:31
На хоккейном чемпионате мира в Канаде произошел конфуз с российским флагом
10:29
Рождество 2019: обычаи и традиции празднования
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Цуренко установила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира

понедельник, 07 января 2019, 11:29

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первый рейтинг нового сезона.

Личный рекорд в обновленном списке лучших теннисисток мира установила Леся Цуренко, которая впервые вошла в топ-25, расположившись на 24-й строчке. Ранее она занимала 27-е место.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина наоборот потеряла две позиции: она опустилась с четвертого на шестое место.

Свитолина и Цуренко будут посеяны на Открытом чемпионате Австралии под 6-м и 24-м номерами соответственно.

Также установила личный рекорд Марта Костюк, которая поднялась на три позиции. Она – 116-я. Даяна Ястремская опустилась на 59 место, а Катерина Козлова поднялась на 97-е.

Ангелина Калинина занимает 108 место, Катерина Бондаренко потеряла сразу восемь позиций – она опустилась на 140 место. Катарина Завацкая опустилась на 182 место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: