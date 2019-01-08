Долго всех обманывала: шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине

Шведская гандболистка Луиза Санд приняла решение завершить карьеру в возрасте 26 лет, так как чувствует себя не в своем теле.

О решении завершить карьеру спортсменка сообщила в своем Instagram, а свои мотивы объяснила в комментарии шведским СМИ.

"Я родилась в чужом теле. Я понимаю, что то, о чем я говорю, звучит странно. Возможно, было бы проще лгать. Но я и так слишком долго всех обманывала. Впереди меня ждет тяжелое время, но я на 100% уверена, что почувствую себя лучше. Я всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза Санд. Я больше не намерена ходить и ненавидеть себя из-за дискомфорта, который я испытываю из-за своего тела", - сказала Санд.

"Я знаю, что, возможно, столкнусь с издевательствами и ненавистью. Но мне все равно, нравлюсь я вам или нет. Самое важное для меня - это то, что я наконец-то могу быть собой", - добавила Санд.

Спортсменка также заявила, что будет принимать гормональные препараты, а решение о смене пола пока не приняла. Санд также уточнила, что врачи диагностировали у нее гендерную дисфорию. При этом состоянии человек не может полностью принять свой гендерный статус.

На профессиональном уровне Санд выступала с 2011 года. Ее последней командой стала французская "Флери". Также на ее счету более ста матчей за сборную Швеции.

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