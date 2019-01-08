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Экс-звезда "Динамо" покинул российский топ-клуб

вторник, 08 января 2019, 20:30

Московский "Спартак" разорвал контракт с финским полузащитником Романом Еременко, который ранее играл за киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Сегодня контракт с Еременко был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко - хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки", - сказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

31-летний Еременко перешел в "Спартак" летом 2018 года и провел за московский клуб всего семь матчей.

С 2008 по 2011 годы Еременко выступал за "Динамо", за которое провел более 120 матчей. В составе киевлян становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Суперкубок Украины.

18 ноября 2016 года он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать американского нападающего Андрию Новаковича.

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