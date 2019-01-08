Лидер чемпионата Англии сенсационно выбыл из престижного кубкового турнира: видеообзор

"Ливерпуль" выбыл из старейшего футбольного турнира в мире - Кубка Англии. Уже на стадии 1/32 финала в первом матче турнира мерсисайдцы на выезде проиграли "Вулверхэмптону".

Лидер текущего чемпионата Англии провел матч в экспериментальном составе и не сумел добиться положительного результата.

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Хименес, 37, Невеш, 55 - Ориги, 51.

"Вулверхэмптон": Радди, Хонни (Доэрти, 75), Беннетт, Коади, Боли, Винагре, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хименес (Кошта, 83), Жота (Кавалейру, 52).

"Ливерпуль": Миньоле, Камашу, Фабиньо, Ловрен (Хоевер, 6), Морено, Милнер, Кейта, Джонс (Салах, 70), Шакири, Старридж (Фирмино, 71), Ориги.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" успешно стартовал в Кубке Англии и одержал пятую подряд победу после увольнения Жозе Моуринью.