Денег нет: известный российский допингист обратился за финансовой помощью

Российский керлингист Александр Крушельницкий, который был лишен медали Олимпиады-2018 из-за употребления допинга, обратился за финансовой помощью на уплату пошлины за рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил.

Агент Крушельницкого Андрей Митьков на своей странице в Facebook заявил, что спортсмен не может найти 1 тысячу швейцарских франков (чуть больше тысячи долларов).

"Несмотря на поданный в ICAS запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы, 11 января, необходимо оплатить пошлину - 1 тысячу швейцарских франков. В этом случае дело будет открыто. В противном - нет. Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Саше финансово в его стремлении докопаться до истины - будем благодарны", - написал Митьков.

Напомним, на ОИ-2018 Крушельницкий в дуэте со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые награды. Однако допинг-проба керлингиста дала положительный результат на мельдоний. Российский дуэт был лишен наград, а также CAS отстранил Крушельницкого от участия в соревнованиях на четыре года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент МОК сделал странное заявление о допинговом скандале в российском спорте.