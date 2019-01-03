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Президент МОК сделал странное заявление о допинговом скандале в российском спорте

четверг, 03 января 2019, 17:00

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах заявил, что российские спортсмены понесли достаточное наказание за употребление допинга, хотя ранее российские власти отказались передать допинг-пробы Всемирной антидопинговой организации (WADA).

Слова Баха приводит официальный сайт МОК.

"В Пхенчхане мы санкционировали систематическое манипулирование антидопинговой системой в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Лица, которые были вовлечены в допинговый скандал, понесли заслуженное наказание.

В то же время мы отстаиваем принцип индивидуальной справедливости, на который имеет право каждый человек. Вот почему мы создали путь для чистых российских спортсменов, которые могли бы соревноваться в Пхенчхане, но только в самых строгих условиях. Таким образом, мы отдавали должное всем спортсменам, независимо от их паспорта", - сказал Бах.

Напомним, что по сведениям, которые содержались в докладе канадского профессора Ричарда Макларена, в России была создана специальная допинговая программа с целью обеспечения высоких результатов спортсменов. Данные Макларена подтверждались показаниями экс-директора российского "Антидопингового центра" Григория Родченкова, который был вынужден эмигрировать в США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на летних Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, было обнаружено 116 положительных проб.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: МОК, Россия, допинг

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