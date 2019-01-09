Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира: опубликовано видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 59 место в мировом рейтинге, во втором круге турнира в австралийском Хобарте обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко (63 место в мире) и вышла в четвертьфинал.

Ястремская не оставила никаких шансов сопернице в первом сете, выиграв пять геймов подряд при счете 1:1. В начале второго сета украинка сумела взять подачу соперницы и довела партию до победы - 6:4.

Вера Лапко (Беларусь) - Даяна Ястремская (Украина) - 1:6, 4:6.

Для Ястремской эта победа стала пятой в шести поединках против Лапко.

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич (55 место в рейтинге WTA). Ранее они дважды встречались между собой и оба раза победила Бенчич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская вошла в состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации.