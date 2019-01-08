Сыграют сильнейшие: стал известен состав сборной Украины на матчи крупного теннисного турнира

Стал известен состав женской сборной Украины по теннису на матчи первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Украинской сборной в этот раз помогут ее лидеры - первая и вторая ракетки страны Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Также в состав национальной команды вошли Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

В этом составе сборная Украины будет бороться за путевку в плей-офф Второй Мировой группы со сборными России, Польши, Дании, Швеции, Болгарии и Эстонии. Команды будут разбиты на две подгруппы - каждую из них возглавят сеяные сборные (это Украина и Россия).

Матчи пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена Гура.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA.