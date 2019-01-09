Украинский футболист совершил героический поступок во время матча в Европе

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля спас жизнь своему одноклубнику в матче чемпионата Испании против "Гранады".

В середине первого тайма форвард "Альбасете" Рен Манай столкнулся с соперником и упал на поле без сознания. Зозуля моментально бросился к партнеру по команде и помог ему прийти в себя.

На следующий день после матча Манай поблагодарил Зозулю со словами: "Ты спас меня".

29-летний Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Испании, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за киевское "Динамо", "Днепр" и "Бетис".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский нападающий Евгений Селезнев прилетел в Испанию для подписания контракта с "Малагой".