Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео

Украинский нападающий Евгений Селезнев прилетел в Испанию для подписания контракта с "Малагой".

Фото и видео опубликовал eldesmarque.com.

Нападающий отметил, что уже разговаривал с главным тренером "Малаги" Хуаном Муньисом: "Конечно, я говорил с Хуаном Муньисом. Если бы я не говорил с ним, я бы никогда не приехал".

Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшие дни. Селезнев, который на данный момент является игроком турецкого клуба "Акхисар Беледие", заключит с "Малагой" арендное соглашение до конца сезона.

Перед подписанием контракта Селезневу еще предстоит пройти медосмотр.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в немецком "Шальке" приняли громкое решение по Евгению Коноплянке.