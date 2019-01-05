РУС. | УКР.

суббота, 5 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 января

21:20
"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика
21:06
Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео
20:47
На Донбассе возле пунктов пропуска умерло двое людей: обвиняют боевиков
20:21
Экс-игрок "Шахтера" забил эффектный дебютный гол в Англии: опубликовано видео
20:17
Землю накроет первое в году затмение: что нельзя делать
19:46
В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение: опубликовано фото
19:29
Футболист английского топ-клуба оконфузился после замены: сеть развеселило видео курьеза
19:15
Убийство студенток в Харькове: подозреваемого задержали, фото
19:14
Оригинальные и необычные поздравления с Рождеством 2019
18:51
Все против русских: капитан хоккейной сборной России устроил истерику после поражения в Канаде
18:40
Гибель младенца в Сумах: суд отправил подозреваемых домой
18:11
В Запорожье осквернили памятник защитникам Украины: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео

суббота, 05 января 2019, 21:06

Украинский нападающий Евгений Селезнев прилетел в Испанию для подписания контракта с "Малагой".

Фото и видео опубликовал eldesmarque.com.

Нападающий отметил, что уже разговаривал с главным тренером "Малаги" Хуаном Муньисом: "Конечно, я говорил с Хуаном Муньисом. Если бы я не говорил с ним, я бы никогда не приехал".

Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшие дни. Селезнев, который на данный момент является игроком турецкого клуба "Акхисар Беледие", заключит с "Малагой" арендное соглашение до конца сезона.

Перед подписанием контракта Селезневу еще предстоит пройти медосмотр.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в немецком "Шальке" приняли громкое решение по Евгению Коноплянке.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: