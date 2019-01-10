Чайко-апокалипсис: футбольный матч был прерван по необычной причине

Матч чемпионата Австралии "Мельбурн Сити" и "Сиднеем" был остановлен из-за раненной чайки. При этом над полем кружила еще стая чаек.

Об этом сообщает SportArena.

Птица села на поле и получила болезненный удар мячом. Голкипер сообщил об этом главному арбитру, который остановил матч. В итоге вратарь вынес птицу за пределы поля, где ей оказали помощь. В результате этого происшествия чайка не пострадала и вскоре покинула пределы стадиона.

Победу в этой встрече одержал "Мельбурн" со счетом 2:1.

В данный момент команды являются соседями по турнирной таблице австралийской А-Лиги. "Сидней" занимает третье место, набрав 23 очка. "Мельбурн" находится на четвертой позиции, имея в активе 20 очков, но сыграв на один матч меньше.

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