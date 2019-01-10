РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

17:46
Королева российского шансона лишилась бизнеса
17:36
Пэрис Хилтон заподозрили в романе с известной моделью
17:34
В Киеве дети забросали камнями трамвай, разбив стекло: опубликовано фото
17:21
​"Повар Путина" засветился в деле об убийстве журналистов в ЦАР
17:05
Союз чернобыльцев Украины поддержал Бойко как кандидата в президенты
17:05
Новогодние праздники в больнице: Дзидзьо рассказал, сколько еще продлится реабилитация после нападения
17:04
Под Черновцами легковушка попала в жуткое ДТП с бусом: есть погибший, фото
17:03
В США умер обладатель трех "Оскаров"
17:00
Украинка попала в цветочную церемонию на Кубке мира по биатлону
16:59
​Появились неутешительные данные о туристе из Киева, заблудившемся в Карпатах
16:55
Чайко-апокалипсис: футбольный матч был прерван по необычной причине
16:43
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женского спринта в Оберхофе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чайко-апокалипсис: футбольный матч был прерван по необычной причине

четверг, 10 января 2019, 16:55

Матч чемпионата Австралии "Мельбурн Сити" и "Сиднеем" был остановлен из-за раненной чайки. При этом над полем кружила еще стая чаек.

Об этом сообщает SportArena.

Птица села на поле и получила болезненный удар мячом. Голкипер сообщил об этом главному арбитру, который остановил матч. В итоге вратарь вынес птицу за пределы поля, где ей оказали помощь. В результате этого происшествия чайка не пострадала и вскоре покинула пределы стадиона.

Победу в этой встрече одержал "Мельбурн" со счетом 2:1.

В данный момент команды являются соседями по турнирной таблице австралийской А-Лиги. "Сидней" занимает третье место, набрав 23 очка. "Мельбурн" находится на четвертой позиции, имея в активе 20 очков, но сыграв на один матч меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что шведская гандболистка Луиза Санд приняла решение завершить карьеру в возрасте 26 лет, так как чувствует себя не в своем теле.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: