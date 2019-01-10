Футболист сборной Украины подписал контракт с европейским клубом

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Морозюк ближайшие полгода проведет в чемпионате Турции.

Как сообщает местная пресса, нынешний сезон футболист доиграет в составе представителя турецкой Суперлиги "Ризеспор".

На данный момент новый клуб Морозюка занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице, имея в активе 12 очков и одну победу.

В текущем сезоне 30-летний Морозюк провел за киевский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним голом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный украинский форвард решил вернуться на поле.