И снова "Динамо": скандальный украинский форвард решил вернуться на поле

Известный украинский нападающий Артем Милевский покинул венгерскую "Кишварду" и в ближайшее время вернется в белорусский клуб "Динамо-Брест".

Об этом сообщает официальный сайт венгерского клуба.

"Как бы мы ни сожалели о сложившейся ситуации, мы решили удовлетворить просьбу Артема Милевского. У него есть возможность вернуться в бывший клуб "Динамо-Брест". Мы благодарим Артема за время проведенное в нашем клубе и желаем ему больших успехов в дальнейшем", - сказал спортивный директор "Кишварды" Аттила Ревеш.

33-летний Милевский выступал за "Кишварду" с 31 августа прошлого года, провел за клуб девять матчей и отдал две результативные передачи.

Напомним, что Милевский ранее на протяжении многих лет выступал за киевское "Динамо", где отмечался несоблюдением спортивного режима.

Ранее "Апостроф" приводит слова главного тренера брестского "Динамо", который рассказал, почему клуб расстался с Милевским.



