Известный украинский нападающий перешел в испанский клуб: опубликовано фото

Украинский форвард Евгений Селезнев перешел из "Акхисар Беледиеспор" в "Малагу".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Украинец подписал с "Малагой" контракт на полгода.

В "Малаге" Селезнев воссоединится с главным тренером Хуаном Рамосом Муньисом, с которым он ранее работал в "Днепре". Тогда Муньис был ассистентом главного тренера днепрян Хуанде Рамоса.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за "Акхисар", стал автором четырех голов и отдал четыре результативные передачи.

33-летний Селезнев ранее выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань" и "Карабюкспор". За сборную Украины сыграл 58 матчей и забил 11 голов. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка Турции, обладатель Суперкубка Турции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянская "Рома" проявляет интерес к полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому.