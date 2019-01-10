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Известный украинский теннисист серьезно пострадал от своего домашнего питомца: опубликовано фото

четверг, 10 января 2019, 21:47

Украинский теннисист Александр Долгополов пострадал от своего домашнего питомца.

Известный спортсмен является обладателем сервала - хищного представителя семейства кошачьих. Спортмсен часто публикует фото своего питомца, а теперь показал укус, который оставило на ноге животное.

"Все еще хотите сервала? Сначала подумайте, справитесь ли вы:) Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска. Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу", - написал Долгополов в Instagram.

Сервалы широко распространены в Африке. Длина его тела 90-135 см, высота в плечах 40-65 см, вес 8-18 кг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Долгополов кардинально изменил свою внешность.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Долгополов

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