Скандальный тренер может вновь возглавить лучший клуб мира

Португальский тренер Жозе Моуринью может вновь стать наставником мадридского "Реала".

Об этом сообщает The Sun.

По сведениям издания, Моуринью уже встречался с представителями "Реала" и провел с ними переговоры. На посту главного тренера королевского клуба Моуринью может сменить нынешнего рулевого Сантьяго Солари, чьей работой недоволен президент "Реала" Флорентино Перес.

Ранее 55-летний Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. Под его руководством клуб за этот период один раз стал чемпионом Испании, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, что несколько недель назад португалец был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед" после серии неудовлетворительных результатов. Впрочем, сначала Моуринью нужно уладить вопрос с выплатой компенсации от манкунианцев за досрочный разрыв контракта, а уже после этого он может подписать соглашение с "Реалом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Реала" Гарет Бэйл получил более 20 травм за несколько лет.