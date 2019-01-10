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Украинская теннисистка вышла в решающий раунд квалификации на престижном турнире: опубликовано видео

четверг, 10 января 2019, 10:25

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира Большого Шлема Australian Open.

В полуфинале украинка обыграла представительницу Франции Амандину Эсс.

Костюк неудачно начала матч, проиграв свою подачу, но затем сделала два брейка и выиграла первый сет. Во второй партии соперницы в течение первых четырех геймов обменялись брейками, но затем Костюк вновь дважды взяла победу соперницы.

Марта Костюк (Украина) - Амандина Эсс (Франция) - 6:3, 6:2

В решающем матче за попадание в основную сетку Australian Open Костюк сыграет с победительницей пары Анкита Райна (204 место в рейтинге WTA) - Паула Бадоса Хиберт (142).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Хобарте.

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