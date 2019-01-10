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Украинский футболист забил дебютный гол за английский топ-клуб: опубликовано видео

четверг, 10 января 2019, 09:30

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился голом в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Бертона", который завершился со счетом 9:0.

Украинец отличился в первом тайме, из-за пределов штрафной площадки забросив мяч за шиворот голкиперу соперников. Этот гол стал для украинца дебютным в составе английского топ-клуба.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Клуб "Бертон" выступает в третьем по силе английском дивизионе, а "Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Зинченко, несмотря на его ошибку в одном из матчей.

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