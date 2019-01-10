РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

16:15
Известный украинский нападающий перешел в испанский клуб: опубликовано фото
16:13
Объединение Гриценко и Таруты: эксперт озвучил общую выгоду для политиков
16:10
​В Украину идет снежная вьюга: карта непогоды
16:02
В семье знаменитого российского актера произошло пополнение
16:01
На Донбассе рухнула крыша на отжатом боевиками ЛНР заводе: фото
15:59
В Ровно сожгли авто известной волонтерки: фото с места ЧП и реакция сети
15:45
Украинские теннисистки узнали соперниц по Australian Open
15:40
В Украине задержали футболиста из Крыма: названа причина
15:33
На Донбассе ранены коммунальщики: боевики публикуют "рассказ выживших"
15:30
Убийство Гандзюк: глава Нацполиции сделал важное заявление
15:11
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Оберхофе
14:59
В сети показали уникальное видео боев за Донецкий аэропорт, снятое погибшим "киборгом"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине задержали футболиста из Крыма: названа причина

четверг, 10 января 2019, 15:40

В конце 2018 года в Херсоне сотрудники городского военкомата на улице задержали парня и увели его в военкомат для прохождения медицинского осмотра. Задержанным оказался 20-летний футболист из оккупированного Крыма, который приехал в Херсон, чтобы устроиться в местный клуб "Кристалл" или "Таврию".

Об этом рассказал представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в АР Крым и Севастополе Исмаил Халиков в программе "Крымская зона" на радио "Куреш".

"Крымчане никогда не жалуются, и госслужащие постоянно этим пользуются. Недавно был случай, когда парень 20-ти лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии не служил и приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней", - заявил Халиков.

В военкомате парень прошел только стоматолога и окулиста, а заключения остальных врачей ему поставили автоматом. После этого работники военкомата отправились в магазин, и в это время парень позвонил домой и сообщил о произошедшем матери.

По словам Халикова, он нашел молодого человека на областном распределительном пункте, где его уже собирались отправить в армию.

"Я спрашиваю работников военкомата: "Как вы поняли, что это Иванов, например?". А они говорят: "С его слов". У него ни паспорта не спрашивали, ничего. А я говорю: "А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?". А они говорят: "А у нас план". Мы передали обращение этого парня в прокуратуру. Пусть теперь они разбираются, какой у них там "план". Как так можно похитить человека? А я вам объясню. Потому что этот человек из Крыма. Его никто не защитит, он никому не дозвонится. А здесь дозвонился к маме... ", - добавил Халиков.

В данный момент на действия работников военкомата подана жалоба в прокуратуру, где по ним примут решение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что призывники могут попасть на Донбасс.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: