В Украине задержали футболиста из Крыма: названа причина

В конце 2018 года в Херсоне сотрудники городского военкомата на улице задержали парня и увели его в военкомат для прохождения медицинского осмотра. Задержанным оказался 20-летний футболист из оккупированного Крыма, который приехал в Херсон, чтобы устроиться в местный клуб "Кристалл" или "Таврию".

Об этом рассказал представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в АР Крым и Севастополе Исмаил Халиков в программе "Крымская зона" на радио "Куреш".

"Крымчане никогда не жалуются, и госслужащие постоянно этим пользуются. Недавно был случай, когда парень 20-ти лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии не служил и приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней", - заявил Халиков.

В военкомате парень прошел только стоматолога и окулиста, а заключения остальных врачей ему поставили автоматом. После этого работники военкомата отправились в магазин, и в это время парень позвонил домой и сообщил о произошедшем матери.

По словам Халикова, он нашел молодого человека на областном распределительном пункте, где его уже собирались отправить в армию.

"Я спрашиваю работников военкомата: "Как вы поняли, что это Иванов, например?". А они говорят: "С его слов". У него ни паспорта не спрашивали, ничего. А я говорю: "А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?". А они говорят: "А у нас план". Мы передали обращение этого парня в прокуратуру. Пусть теперь они разбираются, какой у них там "план". Как так можно похитить человека? А я вам объясню. Потому что этот человек из Крыма. Его никто не защитит, он никому не дозвонится. А здесь дозвонился к маме... ", - добавил Халиков.

В данный момент на действия работников военкомата подана жалоба в прокуратуру, где по ним примут решение.

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