Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоится спринтерская гонка среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15.30.

Плеер с видео появится за полчаса до старта гонки.

В спринте примут участие четыре представителя Украины: вторым стартует Артем Прима, 21-м – Дмитрий Пидручный, 80-м – Сергей Семенов и 104-м – Руслан Ткаленко. Отметим, что для последнего это дебют на этапах Кубка мира в текущем сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женского спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.