Украинка попала в цветочную церемонию на Кубке мира по биатлону

Украинка Вита Семеренко остановилась в шаге от медали в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Украинка прошла дистанцию без промахов и финишировала шестой с отставанием от лидера в 29 секунд. Таким образом, Семеренко попала в цветочную церемонию.

Анастасия Меркушина без промахов финишировала в четвертом десятке, а Валя Семеренко, Юдия Джима и Юлия Журавок не попали в топ-60, лишившись права участвовать в гонке преследования.

Победу в гонке праздновала итальянка Лиза Виттоцци, второй стала Анаис Шевалье, третье место у Ханны Оеберг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины по биатлону понесла серьезнейшую потерю перед этапом Кубка мира в Оберхофе.