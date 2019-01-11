Милевский не сможет вернуться в "Динамо": стали известны подробности

Переход украинского нападающего Артема Милевского в белорусский клуб "Динамо-Брест" в ближайшее время не состоится.

Об этом сообщает сайт "Динамо" Киев от Шурика".

Дело в том, что Белорусская федерация футбола запретила "Динамо-Брест" регистрацию новых футболистов, так как клуб должен более 265 тысяч долларов "Неману". Таким образом, для осуществления трансферов динамовцам сначала нужно рассчитаться с долгами.

Напомним, что 33-летний Артем Милевский покинул венгерскую "Кишварду" и готов присоединиться к "Динамо-Брест" на правах свободного агента. Ранее он также выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию" и "Тосно". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов.

Ранее "Апостроф", что украинский полузащитник Евгений Коноплянка может покинуть "Шальке".