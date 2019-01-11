Один из лучших футболистов Украины угодил в центр скандала в европейском клубе

Украинский полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка выставлен на трансфер из-за посещения ночного клуба.

Об этом сообщает Bild.

По данным источника, Коноплянка и еще несколько партнеров по команде побывали в ночном клубе после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3). Из-за этого у Коноплянки произошел конфликт с главным тренером "Шальке" Доменико Тедеско.

Таким образом, украинский хавбек может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, которое открыто до 31 января.

В нынешнем сезоне 29-летний Коноплянка провел за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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