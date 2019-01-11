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"Шахтер" объявил о неожиданном трансфере: опубликовано фото

пятница, 11 января 2019, 09:50
Фото: shakhtar.com

Полузащитник израильского клуба "Маккаби" из Петах-Тиквы Манор Соломон перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила порядка 5,8 миллионов евро. Донецкий клуб подписал с израильским хавбеком четырехлетний контракт. Его зарплата составит около 300 тысяч евро в год.

"Я восхищен, очень рад стать игроком "Шахтера" – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в "Шахтере" я смогу развиваться и совершенствоваться", - сказал Соломон.

19-летний Соломон выступал за "Маккаби" с 2016 года, провел за клуб 68 матчей и забил восемь голов. За сборную Израиля сыграл два матча.

Соломон в основном играет на позиции правого атакующего полузащитника. Ориентировочная стоимость хавбека по данным сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Он стал первым израильским футболистом в истории "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский форвард Евгений Селезнев перешел в "Малагу".

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