Украинская теннисистка в упорной борьбе вылетела с Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в основную сетку турнира Большого шлема Australian Open, проиграв в финальном поединке квалификационного этапа.

В решающем поединке 16-летняя Костюк уступила 21-летней представительнице Испании Пауле Бадосе-Хиберт.

В первой партии украинка вела в счете 4:1, но не сумела удержать преимущество, в результате чего сет дошел до тай-брейка. В нем испанка в упорной борьбе победила 8:6. Вторая партия началась для Костюк неудачно, она уступила свою подачу, но вскоре сумела сделать обратный брейк. Однако в концовке сета Бадоса-Хиберт вновь взяла подачу украинки, что позволило ей победить в матче.

Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса-Хиберт (Испания) - 6:7 (8), 3:6.

Ранее квалификацию Australian Open не смогли преодолеть еще две украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катерина Завацкая.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал имена соперниц украинских теннисисток в основной сетке Australian Open.