Украинские теннисистки узнали соперниц по Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в первом круге с одной из победительниц квалификации.

24-й номер посева Леся Цуренко будет играть с представительницей России Екатериной Александровой (72).

Даяна Ястремская дебютирует в основной сетке турнира матчем против местной теннисистки Саманты Стосур (73).

Катерина Козлова в стартовом раунде будет противостоять Виктории Кужмовой из Словакии (46).

Украинка Марта Костюк может стать пятой представительницей нашей страны в основой сетке, если она выиграет в финале квалификации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира.