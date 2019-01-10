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Украинские теннисистки узнали соперниц по Australian Open

четверг, 10 января 2019, 15:45

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в первом круге с одной из победительниц квалификации.

24-й номер посева Леся Цуренко будет играть с представительницей России Екатериной Александровой (72).

Даяна Ястремская дебютирует в основной сетке турнира матчем против местной теннисистки Саманты Стосур (73).

Катерина Козлова в стартовом раунде будет противостоять Виктории Кужмовой из Словакии (46).

Украинка Марта Костюк может стать пятой представительницей нашей страны в основой сетке, если она выиграет в финале квалификации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира.

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