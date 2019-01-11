Владимир Кличко может вернуться в ринг: назван соперник

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 54 КО) может вернуться в ринг и провести бой с британцем Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО).

Об этом рассказал известный в мире бокса журналист Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing.

"Не знаю, могу ли говорить об этом, но я часто это слышу. Владимир Кличко собирается вернуться в ринг. Он встретится с британским тяжеловесом. Это не Джошуа и не Фьюри, а Диллиан Уайт. Я слышал, что бой пройдет на "Уэмбли" 13 апреля", - сообщил Банс.

Напомним, что 42-летний Кличко завершил карьеру 3 августа 2017 года. Последним боем в его карьере был поединок с Энтони Джошуа, в котором он потерпел поражение. В своей карьере Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Что касается 30-летнего Уайта, то в данный момент он владеет поясами по версиям WBC Sliver и WBO International.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Александр Усик может провести два боя с российскими боксерами.