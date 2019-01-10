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Усик может провести два боя с российскими боксерами

четверг, 10 января 2019, 19:12

Чемпион IBF в полутяжелом весе россиян Артур Бетербиев заявил о желании выйти в ринг с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Об этом рассказал в интервью ESPN промоутер Эдди Хирн.

По его словам, россиянин готов к переходу в тяжелый дивизион ради боя против украинца.

Бой может пройти в конце 2019 года при условии, что Бетербиев весной успешно защитит свой титул против Джо Смита-младшего, а Усик не примет решение о переходе в супертяжелый вес.

Также Хирн напомнил, что если Усик останется в тяжелом весе, то в марте проведет бой против россиянина Дениса Лебедева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

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