Известный украинский футболист забил гол в Европе: опубликовано видео

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля, ныне выступающий за представителя второго дивизиона чемпионата Испании "Альбасете", Роман Зозуля забил гол в матче 21-го тура первенства против хихонского "Спортинга".

Зозуля отличился точным ударом на 86-й минуте матча, сравняв счет в матче.

Украинец в данный момент является вторым бомбардиром команды. Лидирует в гонке бомбардиров, французу Жереми Бел. На счету Романа 18 матчей, в которых он забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Клуб Романа Зозули после на данный момент идет на втором месте в чемпионате, набрав 39 очков после 21 тура.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зозуля спас жизнь своему одноклубнику в матче чемпионата Испании против "Гранады".