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Один из лидеров сборной Украины заинтересовал турецкий топ-клуб

суббота, 12 января 2019, 15:53

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может в зимнее трансферное окно может покинуть чемпионат Германии.

Как сообщает fotoMac, в услугах одного из лидеров украинской национальной команды заинтересован турецкий "Фенербахче". Представители клуба уже начали переговоры по поводу возможного трансфера украинца.

В последнее время не часто попадает в стартовый состав "Шальке" на матчи Бундеслиги и имеет мало игровой практики, что делает его переход еще более реалистичным.

Втекущем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось яркое видео первой тренировки украинского нападающего в Испании.

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