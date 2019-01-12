Один из лидеров сборной Украины заинтересовал турецкий топ-клуб

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может в зимнее трансферное окно может покинуть чемпионат Германии.

Как сообщает fotoMac, в услугах одного из лидеров украинской национальной команды заинтересован турецкий "Фенербахче". Представители клуба уже начали переговоры по поводу возможного трансфера украинца.

В последнее время не часто попадает в стартовый состав "Шальке" на матчи Бундеслиги и имеет мало игровой практики, что делает его переход еще более реалистичным.

Втекущем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось яркое видео первой тренировки украинского нападающего в Испании.